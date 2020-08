Porsche Taycan permite usar Apple Music sem conexão com celular

A fabricante de carros Porsche foi a primeira no mundo a integrar o Apple Music integralmente em um veículo. Os carros elétricos mais recentes da linha Taycan contam com suporte pleno para o serviço de streaming, o que permite ouvir músicas sem um celular conectado.

A plataforma de músicas da Apple pode ser acessada por meio da tela sensível ao toque do Porsche Advanced Cockpit, que traz um sistema com aplicativos para o carro. Segundo a fabricante, os usuários possuem acesso a uma experiência similar ao utilizar o serviço em outras plataformas, mas com algumas exclusividades pensadas para o Taycan.

Painel do Porsche Taycan possui Apple MusicFonte: Porsche

Para começar, o veículo possui três anos de acesso à uma infraestrutura de rede própria sem custos. Com isso, é possível ouvir a biblioteca de mais de 60 milhões de músicas do Apple Music diretamente no Taycan, sem a necessidade de um celular ou conexão de dados contínua do smartphone.

A conexão online acontece por meio de um chip SIM para o carro, com rede fornecida pela Verizon. O preço para uso após os três anos gratuitos não foi revelado. Segundo a Porsche, a Apple oferecerá até seis meses de assinatura premium do Apple Music para uso no veículo.

Comando de voz e CarPlay

O sistema do novo Taycan conta com uma assistente de voz, que pode ser utilizada para enviar comandos e gerenciar o Apple Music. A Porsche destaca que a integração vai além da comodidade e inclui uma série de playlists feitas com curadoria da marca.

O Taycan conta com playlists exclusivas do Apple MusicFonte: iMore

Mesmo com a integração direta ao Apple Music, a Porsche também ressalta que os veículos da linha Taycan possuem suporte para o Apple CarPlay. O sistema permite conectar o iPhone ao automóvel para utilizar recursos do celular de maneira adaptada ao painel do veículo.

A parceria entre Apple e Porsche começou no ano passado, mas também está disponível na versão 2020 do Taycan, que é vendida lá fora por valores a partir de US$ 100 mil, cerca de R$ 565 mil em conversão direta. O esportivo elétrico pode ser comprado no Brasil, mas sem a conexão direta com Apple Music não está disponível por aqui.