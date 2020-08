Porta dos Fundos lança curso EAD sobre produção audiovisual

Em parceria com a plataforma Curseria, o Porta dos Fundos lançou um curso a distância voltado à produção de conteúdo audiovisual, com o objetivo de aprimorar o desenvolvimento profissional dos interessados em trabalhar nesta área. As aulas começaram a ser disponibilizadas na última semana, via internet.

Intitulado “Conteúdo Audiovisual – Produção, Técnicas e Humor”, o curso online conta com sete professores. Além dos sócios do canal do YouTube Fábio Porchat, Antônio Tabet, Ian SBF, Gregório Duvivier e João Vicente de Castro, também ministram aulas o diretor de fotografia Gui Machado e a executiva da Viacom International Studios Tereza Gonzalez.

São 10 aulas no total, abrangendo conteúdos como técnicas para fazer roteiros, atuação, direção de atores e vídeo, técnicas de humor, uso da linguagem fotográfica e desenvolvimento da criatividade, entre outros temas. Há ainda aulas sobre como monetizar suas ideias (branded content), além de assuntos relacionados ao mercado, de acordo com a Curseria.

Fábio Porchat e Gregório Duvivier estão entre os professores do curso.Fonte: Curseria/Divulgação

O curso é voltado para quem deseja criar o seu próprio canal na internet, para os iniciantes na área audiovisual e também para os fãs interessados em conhecer os bastidores do grupo, além de outros públicos. “Trouxemos produtores de conteúdo e suas narrativas utilizadas no YouTube, para que, com carisma e humor, possam dividir suas experiências e conhecimentos com alunos de diferentes perfis”, explica o cofundador da Curseria Danilo Ricchetti.

Quanto custa?

O curso online do Porta dos Fundos custa R$ 779 e está disponível na Curseria. No valor, que pode ser parcelado em até 12 vezes, estão inclusas as aulas online, mais 7 horas de conteúdo em vídeo, apostilas virtuais, guias para produção de roteiros e planilhas de produção, entre outros materiais, segundo a plataforma.

Ainda conforme a empresa, as aulas ficam disponíveis durante um ano, para o aluno assistir quando e quantas vezes quiser, ao longo deste período.