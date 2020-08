Pré-confinamento de A Fazenda 2020 permitirá produtos eróticos e outras regalias

Assim como em outros realities — e também como em temporadas anteriores — os famosos selecionados para A Fazenda 2020 passarão por um pré-confinamento antes de adentrarem a sede do programa em Itapecerica da Serra (SP). Esse momento, anterior à estreia, sempre gera curiosidade.

De acordo com o colunista Leo Dias, os futuros peões terão acesso a livros, gibis, pen-drive com filmes, quebra-cabeça, acessórios de musculação, guloseimas, iPad (sem acesso a internet) e uma curiosa novidade: produtos/objetos eróticos para relaxarem nesses 15 dias.

Se já não fosse o suficiente, as celebridades ainda poderão assistir a Netflix e a Amazon Prime Video, plataformas com inúmeros filmes, séries, realities e documentários. Celulares, relógios ou qualquer outro aparelho que permita comunicação com o mundo exterior continuarão vetados.

Devido à atual pandemia do novo coronavírus, os futuros participantes da 12ª temporada de A Fazenda irão passar por exames médicos antes de, enfim, confirmarem a vaga. Prevendo possíveis desclassificações, por esse ou qualquer outro motivo, outros quatro peões reservas se somam aos 20 selecionados para o reality show da Record, aguardando talvez uma chance.

Para evitarem que os participantes deixem pistas da entrada no programa, que estreia no dia 8 de setembro, os famosos gravarão alguns Stories — para o Instagram — antes do pré-confinamento no hotel. Os peões entrarão na sede rural dois dias antes da estreia na TV; o formato continuará tendo a apresentação de Marcos Mion.