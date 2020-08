Prefeito de Porto Alegre libera e Arena do Grêmio vai receber Gre-Nal

A final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, entre Grêmio e Internacional, será disputada na Arena do Grêmio. Na noite desta segunda-feira, Nelson Marchezan Jr., prefeito de Porto Alegre, confirmou a liberação do local para a decisão.

A autorização da Prefeitura da capital gaúcha era a única pendência para a determinação da localização do Gre-Nal. Através do Twitter, Nelson Marchezan Jr. informou a decisão e afirmou que tanto a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) quanto os clubes vão continuar em campanha para conscientizar a população de Porto Alegre sobre os perigos do coronavírus.

A @OficialFGF, @Gremio e @SCInternacional confirmaram que continuarão em campanha para conscientizar a população de Porto Alegre sobre os perigos do coronavírus. É neste clima que está confirmado o Gre-Nal desta quarta-feira (05). — Nelson Marchezan Jr (@marchezan_) August 3, 2020

Como teste, Marchezan havia liberado os jogos da semifinal do Estadual para Beira-Rio e Arena do Grêmio. Para confirmar o local do clássico, foram avaliadas as questões sanitárias e logísticas em conjunto com os clubes.

Dono da melhor campanha do segundo turno do Gauchão, o Grêmio é quem tem o mando de campo da decisão. O Gre-Nal será disputada na quarta-feira, às 21h30. O vencedor vai encarar o Caxias, vencedor do primeiro turno, na grande final da competição.