Prefeito Djalma Beltrão faz prestação de contas e confirma pré-candidatura durante live

O prefeito Djalma Beltrão e a vice, Keity Darlian, participaram na noite desta segunda-feira, 10, de uma live onde puderam prestar contas de suas ações administrativas e também reafirmar a disposição de participar do pleito eleitoral que se aproxima, na oportunidade sendo mantida a mesma chapa majoritária com Djalma prefeito e Keity, continuando como vice-prefeita.

Com um excelente engajamento dos internautas, a live aconteceu no instagram durante 1 hora, sendo encerrada antes mesmo dos gestores se despedirem daqueles que estavam acompanhando a transmissão. O tempo é regra do instagram e durante a hora que estiveram no ar, Djalma e Keity puderam relatar ações administrativas, interagir com o público virtual e enveredar pela conjuntura política local.

Conduzida pelo apresentador João Edson, a live foi praticamente o lançamento oficial da pré-campanha da dupla que compareceu ao cenário montado para a transmissão em clima de convenção virtual, sendo exibidos vídeos de apoio dos deputados estaduais Marcelo e Yvan Beltrão, além de outros que tiveram populares como protagonistas, na ocasião relatando benefícios realizados em suas comunidades e declarando claramente apoio à reeleição do prefeito Djalma Beltrão.