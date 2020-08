Prefeitura de Penedo leva atendimento odontológico até a casa dos pacientes

Pessoas com limitações em sua mobilidade recebem assistência odontológica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) que investiu na aquisição de consultórios portáteis para propiciar atendimento até aos que sequer conseguem sair de uma cama, sem a ajuda de outra pessoa.

O investimento na área de atuação da Coordenação de Saúde Bucal possibilitou que o jovem Lucas recebesse atendimento em seu endereço, na Cohab. “Agora ele vai conseguir dormir melhor, comer melhor e também conviver melhor com as pessoas”, destaca Fábia Lima, mãe de Lucas, no vídeo produzido pela Prefeitura de Penedo sobre a ampliação da assistência humanizada pela SEMS Penedo.

Estratégia de Saúde Bucal

“Antes, a gente já tinha o programa de visitas domiciliares que faz parte da Estratégia de Saúde Bucal, só que não se fazia o procedimento na casa do paciente. Com a aquisição do consultório móvel, o cirurgião dentista passa a fazer esse procedimento, dando suporte maior à saúde bucal dos usuários”, explica Edlaine Soares, Coordenadora da Saúde Bucal da SEMS Penedo.

Para ter acesso ao serviço, o paciente ou a pessoas responsável por ele deve informar a necessidade ao Agente Comunitário de Saúde, elo entre a comunidade e o posto que será informado sobre a demanda.

Com assessoria