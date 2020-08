Prefeitura de Penedo realiza busca ativa para cadastrar pessoas amparadas na Lei Aldir Blanc

As atividades do setor artístico-cultural estão paralisadas desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Exceto por meio de transmissões ao vivo, via Internet, nenhum artista ou grupo sobe aos palcos para fazer a festa. Não há encenações e nem qualquer tipo de show em cartaz, grupos de dança não se apresentam, exposição de artes plásticas não pode ser realizada, enfim, a arte está restrita ao mundo virtual.

A proibição foi adotada porque aglomerar pessoas significa facilitar a disseminação da doença que já matou mais de cem mil pessoas somente no Brasil até a segunda semana de agosto. Assim, quem depende de sua arte para sobreviver ficou sem renda financeira.

Com objetivo de minimizar o prejuízo, o Congresso Nacional criou a Lei Aldir Blanc. Na prática, a iniciativa da deputada federal Jandira Feghali (PC do B/RJ) amplia o acesso do auxílio emergencial distribuído pela União para artistas e quem está diretamente inserido na cadeia produtiva da cultura.

O direito atende quem não recebe qualquer benefício social, não dispõe de renda fixa por meio de emprego e nem dos seiscentos reais mensais repassados pelo governo federal, como forma de enfrentamento contra a crise gerada pela Covid-19.

Para identificar o público-alvo da Lei Aldir Blanc, os municípios precisam criar um cadastro digital, banco de dados que a Prefeitura de Penedo já disponibiliza, ferramenta criada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SEMCLEJ).

Empenhada para que todos que se encaixem no perfil do programa estejam no Cadastro Municipal da Cultura, a SEMCLEJ faz um trabalho de busca ativa, considerando que parte dos possíveis beneficiados não têm acesso à Internet ou desconhecem a Lei Aldir Blanc.

“O trabalho que está sendo desenvolvido por nosso pessoal é feito exclusivamente pela Prefeitura de Penedo porque o cadastramento e o gerenciamento do recurso, que ainda não foi repassado pelo governo federal, é de inteira responsabilidade do poder público, com supervisão da Procuradoria e da Controladoria do município”, informa a Secretária Aliny Costa, descartando vínculo com qualquer outra entidade para a realização do serviço.

A gestora da SEMCLEJ acrescenta ainda que a inclusão no cadastro municipal habilita os inscritos a participar de projetos e reforça que somente a SEMCLEJ tem amparo legal para o trabalho direcionado à Lei Aldir Blanc.

