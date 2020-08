Prefeitura de Piaçabuçu nomeia escola antes de aprovação da Câmara de Vereadores

O prefeito Djalma Beltrão, a vice-prefeita Keity Darlian e o Secretário Municipal de Educação, Ariqueides Castro, acompanhados do deputado federal Marx Beltrão, inauguraram nesta quinta-feira, 13, a nova escola do distrito do Pontal do Peba.

A unidade recebeu o nome de Centro Educacional Municipal Deputado João Beltrão, justa homenagem ao saudoso político alagoano de forte atuação no Litoral Sul Alagoano, porém a rápida inauguração por conta da aproximação do pleito eleitoral, tem sido motivo de questionamento de alguns vereadores, devido a ter sido dado nome ao espaço sem a aprovação da Câmara Municipal.

O fato de afirmarem que a escola recém construída apresenta afundamento de intertravados e necessidade de limpeza, além de entender a colocação de uma cisterna no solo, já foram justificados em recente entrevista pelo Secretário de Educação, sendo compreensível que a empresa que realizou a obra ainda é responsável por qualquer reparo necessário.

A dúvida em questão é em relação ao nome do espaço, homenagem feita ao deputado João Beltrão sem a devida aprovação da Câmara de Vereadores. Pode isso Arnaldo?