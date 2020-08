Prefeitura de SP fecha restaurante de Erick Jacquin por descumprir decreto

O Président, de Erick Jacquin, foi lacrado pelos fiscais da prefeitura de SP, mais precisamente da Subprefeitura de Pinheiros, bairro chique da Zona Oeste da capital. Eles foram para as ruas e encontraram vários estabelecimentos que descumpriram as regras do decreto de flexibilização da quarentena.

Além do restaurante do jurado do MasterChef, outros 78 foram lacrados pelo desrespeito. Foi o primeiro final de semana de horário estendido na cidade. No caso do Président, os funcionários da prefeitura viram que o local estava aberto no último sábado (8), 40 minutos depois do horário limite, 22h, com clientes consumindo.

Nesta terça-feira (11), mais três lugares foram lacrados após a visita dos representantes da prefeitura comandada por Bruno Covas (PSDB). A multa aplicada para todos foi de R$ 9.231,65 para cada 250 metros quadrados. As informações são da CNN Brasil.

Ao todo, 26 bares foram proibidos de reabrir na sexta-feira (7), 32 no sábado, 17 no domingo (10), e 4 no dia de ontem. Vale ressaltar que a maioria dos comércios fechados ficam em bairros afastados do centro

Ainda de acordo com a reportagem, o motivo do fechamento dos 79 bares foi o descumprimento de duas das regras mais importantes da reabertura gradual do comércio em SP: o veto a aglomerações e o horário limite de funcionamento.