Presidente do Barça crava que não haverá tentativa por Neymar na próxima janela

O desfecho da novela entre Neymar e Barcelona pode estar próximo do fim. O presidente do clube espanhol afastou qualquer tentativa de repatriar o craque na janela de transferências de verão na Europa.

A situação financeira que os clubes atravessam em função da falta de receitas, impulsionada pela pandemia do novo coronavírus, é um dos fatores decisivos.

“Nesta situação de pandemia, não é viável, nem o PSG quer vendê-lo porque ele é um dos melhores jogadores do mundo. No verão passado, tentamos muito, mas neste verão não haverá tentativa”, falou Josep Maria Bartomeu ao jornal Sport.

A possibilidade de Neymar retornar ao Barça no futuro não foi descartada. É um desejo mútuo que foi adiado mais uma vez. Na passagem do brasileiro pela Catalunha entre 2013 e 2017, foram 10 títulos, com destaque para a Liga dos Campeões da temporada 2014/2015.