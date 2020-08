Presidente do Cruzeiro revela que clube pode ser rebaixado para a Série C após pedido do Al Wahda

Em reunião do Conselho Deliberativo, nesta segunda-feira, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, revelou que o time mineiro pode ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro após novo pedido do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, à Fifa.

Em maio deste ano, a Raposa já perdeu seis pontos na Série B após não pagar o que devia pela contratação do volante Denílson.

No entanto, como ainda não quitou o valor de cerca de R$ 5 milhões, o clube mineiro viu o Al Wahda fazer um novo pedido à Fifa, desta vez exigindo que o Cruzeiro sofra rebaixamento por não arcar com os valores pedidos.

Durante a reunião, Sérgio Santos Rodrigues falou abertamente sobre o tema e mostrou evidente preocupação.

Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, durante reunião do Conselho Igor Sales/Cruzeiro EC

“O que mais ensejou a gente a convocar essa reunião (do Conselho) e mostrar a realidade dos fatos é que temos o problema do Al Wahda, que já causou a perda de seis pontos na Série B. O Al Wahda está agora pedindo a execução do não-pagamento até hoje desses seis pontos perdidos, que podem acarretar um rebaixamento para a Série C”, afirmou.

“É a única punição que ainda pode ter, mas que, óbvio, não preciso nem explicar para vocês a gravidade disso”, completou.

O dirigente também pediu calma para não serem tomadas decisões equivocadas.

“Nosso grande objetivo é não fazer loucura. Não ter que fazer correria se a gente receber essa carta (de notificação da Fifa) que pode causar a pior punição, e daí o motivo de estarmos reunidos aqui hoje”, salientou.

Na apresentação que fez aos conselheiros, o presidente ainda mostrou que o valor total devido em processos na Fifa é de R$ 70,3 milhões.

Além disso, a Raposa deve arcar com R$ 2,3 milhões em custas processuais da Fifa, que cobra o valor em francos suíços, o que encerece ainda mais as ações na entidade devido ao câmbio.

O Cruzeiro começa sua caminhada na Série B neste sábado, contra o Botafogo-SP, às 19h (de Brasília).

O time celeste inicia o torneio com pontuação negativa, e, portanto, começa como lanterna.