Presidente do Grêmio critica conversas de Jorge Jesus com Everton Cebolinha

Interessado na contratação de Everton Cebolinha, o técnico do Benfica, Jorge Jesus, teve conversas com o atacante para convencê-lo de acertar com o clube português. Porém, a atitude acabou gerando críticas por parte de Romildo Bolzan, presidente do Grêmio.

Em entrevista à emissora portuguesa Sport TV, o mandatário afirmou que a postura do treinador foi “uma deselegância”, mas reconheceu que é uma medida que pode ser adotadas nas transações.



Jorge Jesus durante sua apresentação no Benfica (Foto: Divulgação/Benfica)

“Falaram que o Jorge Jesus conversou com o Everton (Cebolinha). Achei uma deselegância, mas faz parte do jogo, reconheço que faz parte do jogo”, declarou Romildo.

Entretanto, o presidente destacou também que o clube está aberto a continuar a negociação com o Benfica. “Chegando ao valor que pedimos, fazemos o negócio”, ressaltou.

A transação está em fase avançada e já pode gerar problemas para a equipe do Grêmio. Nesta quarta, o Tricolor enfrenta o Inter pela final do segundo turno do Campeonato Gaúcho e, caso o acerto seja confirmado, o atacante pode não participar da partida.