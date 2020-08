Prestes a deixar o SBT, Rachel Sheherazade negocia com a Jovem Pan

Com o pé praticamente fora do SBT, Rachel Sheherazade já tem mexido os pauzinhos para caso não ter o seu contrato renovado com a emissora de Silvio Santos. A apresentadora já iniciou as negociações com a Jovem Pan.

Fontes ouvidas pelo . dão fala que a âncora do SBT Brasil esteve no prédio da emissora de rádio na manhã desta terça-feira (11). Além de pedir emprego, ela também fez uma campanha para sua volta antiga casa, na qual apresentou o Notícias da Manhã entre os anos de 2014 e 2015.

A jornalista teria sido recebida por Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, presidente do grupo. Na conversa, a famosa ressaltou que a sua aspiração é pela sua volta em atuar na Redação.

Apesar do tom amigável, a reunião ainda não fechou em nada de concreto, pelo menos por enquanto. A JP ainda não tem nenhum projeto em vista para Sheherazade. Jornalistas que operam na empresa torcem para o retorno.

Recentemente rumores deram fala que duas emissoras de TV estariam de olho em tê-la nos seus quadros, a CNN Brasil e a Band. A informação, inclusive foi confirmada pela assessoria de imprensa de Rachel.

Com quase dez anos de casa, a relação entre a âncora do SBT Brasil e o canal estaria desgastada. O motivo para os desentendimentos seria o forte posicionamento político da apresentadora.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, a jornalista Márcia Dantas, que hoje divide o comando do Primeiro Impacto com Dudu Camargo e Marcão do Povo, é o nome mais cotado para herdar a cadeira de Sheherazade na bancada.