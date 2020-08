Prestes a voltar a gravar, Jessica Ellen testa positivo para coronavírus

A equipe de Amor de Mãe, da Globo, se prepara para voltar com as gravações ainda neste mês de agosto. No entanto, uma notícia acabou surpreendendo a equipe da trama. Jessica Ellen testou positivo para o novo coronavírus há algumas semanas.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da famosa, que não apresentou os sintomas da doença e fará um novo teste de rotina ainda nesta semana.

“Confirmamos que a atriz Jessica Ellen testou positivo no meio de julho e, embora não tenho apresentado sintomas do Covid, cumpriu uma quarentena rigorosa. Esta semana deve fazer outro teste de rotina para confirmar que está livre do vírus e então se preparar para seus compromissos profissionais“, afirmou a nota.

Nesta quarta-feira (5), a atriz publicou stories em seu Instagram anunciando uma participação no Conversa com Bial, da Globo, que deve ir ao ar nas próximas semanas. “A gente se arruma para ficar dentro de casa“, disse ela.

Prevista para voltar à emissora carioca apenas em 2021, Amor de Mãe deve iniciar as gravações ainda na primeira quinzena deste mês. Atualmente o canal exibe Fina Estampa no horário do folhetim de Manuela Dias.