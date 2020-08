Prestes a voltar ao trabalho, Tony Ramos elogia Êta Mundo Bom: “Que novela deliciosa”

As transmissões diárias feitas por Maria Zilda no Instagram ganharam um convidado de peso na última quarta-feira (12). Tony Ramos, longe das novelas desde o fim de O Sétimo Guardião (2018), conversou durante cerca de 2h com a amiga de longa data e revelou detalhes de sua rotina nesta quarentena e de seu próximo trabalho na Globo.

O ator contou que, além de acompanhar filmes e séries, também tem visto a TV aberta neste período, e citou Êta Mundo Bom (2016) como um de seus passatempos preferidos nos últimos meses. A novela reprisada pelo Vale a Pena Ver de Novo está na reta final e alcançando recordes de audiência nas tardes da emissora.

“Que novela deliciosa do Walcyr [Carrasco]… Elizabeth Savalla, Ary Fontoura, grande [Marco] Nanini, Rosi Campos, que grande atriz! Eu vi uma cena da Elizabeth Savalla com um nenezinho no colo, eu comecei a chorar de rir e falei: ‘Que gente grandiosa em cena, que novela boa‘”, elogiou.

Tony revelou ainda que o início dos trabalhos de Olho por Olho, próxima novela de João Emanuel Carneiro às 21h, será feito em home office a partir de novembro, mas que as gravações estão previstas para o ano que vem. O ator contracenará com Glória Pires e Letícia Colin.

“Era pra essa altura já estarmos ensaiando e preparando para estrear em novembro, mas claro que isso caiu por terra. Eu acho que só vou começar a trabalhar na novela lá pra março“, contou o veterano, que se prepara também para o lançamento do filme 45 do Segundo Tempo, de Luiz Villaça, gravado há 2 anos.

No fim do bate-papo, Tony fez coro para Maria Zilda voltar à TV e afirmou que indicará a atriz para os diretores da Globo. “Quando eu voltar lá eu vou falar: ‘Ó, a moça lá tá querendo, a comadre Maria’“. “Eu tenho que achar o caminho, porque eu me afastei muito e perdi os contatos, não conheço mais ninguém“, lamentou a atriz.

