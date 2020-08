Preta Gil homenageia ex-marido e rememora momento marcante

Atualmente, Preta Gil é casada com Rodrigo Godoy, mas, entre 1994 e 1995, ela era esposa de Otávio Müller (em seu primeiro matrimônio). O ex-casal teve um único filho, Francisco Gil, elo que os une até os dias de hoje e os faz ter uma relação bem amistosa.

O ator completou seu 55º aniversário na última quinta-feira (6) e recebeu uma emocionante homenagem da ex-mulher. Preta relembrou uma foto dos dois cercados de amigos, inclusive na época em que ainda esperava por Francisco.

“Hoje é aniversário do Otávio, pai do meu filho, Francisco Gil, e meu grande amigo e parceiro dessa vida! Eu escolhi essa foto de uma época que o Fran ainda não tinha nascido e que eu fui recebida como uma filha pela família Müller de Sá! Otávio, eu te amo pra sempre, morro de orgulho da nossa família dos filhos, netos e afilhados… Saúde, saúde, saúde“, escreveu Preta na legenda da publicação que fez em seu perfil do Instagram, demonstrando o carinho pelo pai de seu primogênito.

O post de Preta Gil alcançou mais de 36 mil likes e ainda contou com artistas dando uma rápida passadinha pelos comentários. Camila Pitanga, Nanda Costa, Fernanda Paes Leme e Orlando Morais comentaram com emojis de coração. Carolina Dieckmann foi sucinta: “Ai como eu amo vocês todos“.

Francisco Gil, fruto da união dos dois, comemorou a interação: “Ah, não dá pra mim… Muito amor, mainha“. Um fã da cantora exaltou a maturidade da ídola: “Que bom ter essa maturidade nas relações. Amor sempre né, Preta? Muito bom você mostrar isso pra gente, precisamos crescer“.

Confira: