Preta Gil rememora fala feminista aos 19 anos e faz reflexão

Preta Gil tirou do fundo do baú um registro mais do que especial, feito em 1994, e aproveitou para refletir sobre sua postura empoderada há tantos anos atrás, muito antes de toda a revolução feminista que tem tomado conta dos dias atuais.

“O #tbt de hoje vai ser RAIZ, fundo do baú!!! 19 anos, já estava grávida do Francisco Gil e não sabia. O ano era 1994 e eu trabalhava na #dm9, uma agência de publicidade mega famosa em São Paulo“, disse ela.

Em seguida Preta falou se aprofundou sobre o assunto:. “Era super independente, fiz essa foto pra revista capricho na hora do almoço e achei interessante meu pensamento empoderado e feminista tão nova!!! Pra mim nunca existiu atitude de homem ou mulher l, somos livres e poderosas a pergunta já era machista né #tbtdapreta“, completou ela, na legenda.

A tal resposta foi à pergunta feita pela revista sobre ela ter ou não vontade de ser menino. Ela, então, respondeu bem direta: “Nunca quis ser menino. Acho maravilhoso ser mulher. Às vezes na vida temos que tomar atitude de homens, mas podemos tomá-las sem precisar ser homem“.

Nos comentários, os admiradores não se surpreenderam pela sua atitude tão empoderada, mesmo naquela época. “Dona da consciência desde sempre. Saudades“, disse um rapaz. “Sempre foi bonita pra caramba!“, elogiou uma outra pessoa. “Que linda e independente“, exaltou uma terceira.