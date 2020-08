Preta Gil revela que gordofobia foi o pior preconceito que sofreu

Mulher, negra e bissexual, Preta Gil revelou em entrevista ao canal de Thais Fersoza, no YouTube, que, dentro todos os preconceitos que sofreu da sociedade, a gordofobia foi a que mais abalou.

“Eu sempre me considerei e me reconheci como uma mulher negra. Sou bissexual e isso para mim é de uma naturalidade absurda. Mas o meu corpo nunca tinha sido algo que eu pensasse ou que eu tivesse um relacionamento esquisito“, afirmou ela.

A cantora lembrou quando recebeu uma enxurrada de críticas sobre o seu corpo no momento em que se lançou na carreira artística em 2003. O seu corpo passou a se tornar uma questão que sobrepôs o seu trabalho na música. “Isso me assustou demais“, confessou.

“Eu fui comprando uns ‘grilos’ sem perceber, levando para o meu inconsciente todos esses preconceitos. Uma hora, quando vi, estava eu querendo fazer lipoaspiração, tomando remédio para emagrecer e desejando ficar magra“, lembrou.

Preta só conseguiu passar por cima destes problemas após passar por terapia. “Depois de muito tempo, entendi que essa minha busca pela magreza e querer me encaixar nos padrões era muito mais para as pessoas pararem de falar de mim do que um desejo real de ser magra“.

“Foi uma fase da minha vida que eu tive que intensificar a terapia para não pirar porque eu fiquei completamente desconectada do que eu sou, do que eu queria para mim“, completou.

Confira: