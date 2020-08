Primeiro look de grife da filha Alok e Romana Novais choca pelo valor

Ela ainda nem nasceu, mas já tem look grifado como certo no enxoval. Alok e Romana Novais posaram juntos com o primogênito Ravi e mostraram o primeiro look da bebê: um vestidinho da grife Dolce & Gabbana, avaliado em 315 dólares – o equivalente a pouco mais de R$ 1700.

No mesmo post, o casal mostrou o momento emocionante do chá relevação, em que descobriram que a médica, agora, espera uma menininha. Antes mesmo do evento, o DJ havia relevado que teve um sonho premonitório com a gestação.

Na série de vídeos, o músico ainda relatou que sonhou com a bebê logo após o primeiro filho do casal nascer. “Confirmando o que eu já estava sentindo, vou ser pai de menina! É muito louca essa intuição, é difícil de explicar“, disse ele.

“Na primeira vez que estávamos grávidos, tínhamos certeza de que era menino, perdemos e era uma menina. Depois, a segunda gravidez, veio a certeza de que era menino e veio Ravi. Eu estava com um sentimento muito forte de que seria uma menina“, acrescentou o famoso.

O DJ Alok celebrou: “Estou muito feliz e muito emocionado, em êxtase! Não sei nem como agradecer a Deus por tantas bênçãos. Me faltam palavras“.