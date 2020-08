Primo de Michelle Bolsonaro expõe conversa tensa; primeira-dama rebate

Avó da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, morreu na última quarta-feira (12) vítima do novo coronavírus, e a perda na família da esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) causou polêmica por revelações de um primo, Eduardo D’Castro, que afirmou que a esposa do “capitão” não ajudou a matriarca da família.

“Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó. Tanto poder, tanta influência e por vergonha, sim, vergonha, não ajudou seu próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos pra ajudar os outros e sua própria família, você vira as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos mais você”, detonou.

Em um print atribuído à Michelle, Eduardo mostrou um ataque da famosa: “Vou te processar por essa postagem. Acho melhor você rever sua postura em relação a essa postagem. Deixa de ser cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com as postagens, seu moleque. Você nem gostava da vó. Seu falo, seu merda, cuidado!”.

Segundo informação do jornalista Leo Dias, do site Metrópoles, em comunicado da Presidência da República, a assessoria informou que “a primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu com pesar a notícia sobre o falecimento” da avó. “Ela sente e afirma que é um momento de tristeza e dor para toda a família”, esclareceu.

Na nota, a primeira-dama alfinetou o parente. “A senhora Michelle Bolsonaro lamenta que alguns parentes tratem certos momentos tão pessoais com oportunismo em desrespeito ao sofrimento de todos”, desabafou.

“A primeira-dama permanece recolhida em casa em tratamento contra o novo coronavírus e espera que o momento de luto seja respeitado, acima de quaisquer questões pessoais e familiares”, finalizou. Maria Aparecida Firmo Ferreira morreu aos 81 anos, vítima da doença que já matou mais de 105 mil brasileiros.

