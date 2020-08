Principais cuidados a ter nas redes sociais na busca por emprego

Cada vez mais as empresas recorrem às redes sociais para conhecer melhor os candidatos a vagas de emprego. Aqueles que passam uma imagem inadequada em suas redes sociais podem acabar perdendo sua vaga.

Desse modo, o empregador pode buscar na internet contatos que possam dar referência sobre o candidato. Além disso, pode conferir usar as redes para avaliar o comportamento da pessoa.

Por esse motivo, ao buscar uma vaga de emprego, é necessário tomar alguns cuidados. Confira dicas que poderão te ajudar nisso!

Tenha cuidado com as imagens que veicula

Nas redes sociais costumamos nos sentir livres para divulgar imagens do nosso dia a dia, sem restrições. Contudo, se você estiver na busca por emprego é preciso ter cuidado com isso. As imagens que você veicular poderão influenciar o empregador de forma negativa ou positiva. Então evite postar fotos muito íntimas, como fotos em roupas de banho, ou muitas fotos de grandes noitadas, por exemplo.

Esteja presente em diversas redes

Outro cuidado que você precisar ter é estar presente em diversas redes. É bom que o seu empregador tenha acesso às informações que ele busca. Então, forneça isso em diferentes redes. É importante estar presente também em redes sociais mais sérias, como o LinkedIn. Lá você pode criar um perfil profissional e se apresentar da melhor forma.

Apresente uma personalidade positiva

Tenha cuidado também com o tipo de personalidade que suas redes sociais irão denotar. Evite dar opiniões impopulares, seja extrovertido, porém, sem exageros. Você pode dar sua opinião sobre assuntos da atualidade de forma consciente e cuidadosa. Pense sempre no que as pessoas poderão pensar de você pelo material que você produz online.

Tenha cuidado com o que curte e compartilha

Nesse sentido, é importante também ter atenção ao que você curte nas redes. Isso tudo pode ser verificado pela empresa. Curtir mídias sensíveis ou compartilhar imagens e conteúdos com violência, por exemplo, pode trazer uma imagem negativa. Então tome cuidado com tudo o que pode ser veiculado ao seu perfil.

Evite erros de português

Por fim, mas não menos importante, há a questão da linguagem. A linguagem com a qual você se expressa e como você o faz é de extrema relevância para algumas empresas. Desse modo, evite uma linguagem agressiva nas redes, use com moderação o “internetês” e, além disso, evite os erros gramaticais.

