Print do Whatsapp de Marina Ruy Barbosa é divulgado e detalhe deixa todos chocados

Marina Ruy Barbosa surpreendeu os seus seguidores no Twitter ao publicar uma pequena amostra de como costuma ser o seu WhatsApp com uma série de mensagens acumuladas.

Na ocasião, ela mostrou que a sua conta estava com nada menos que 427 pendências para serem lidas e, na legenda, explicou: “Eu apenas não lido bem com WhatsApp! Não é nada pessoal”.

Os fãs, nos comentários, a compreenderam e disseram que passam pela mesma coisa. “Me da uma agonia terrível e sempre clico na notificação sem querer”, disparou uma.

“Eu custo receber uma mensagem então quando recebo, respondo rapidinho!”, discordou outra. “Eu sou trouxa mesmo respondo rápido”, revelou mais uma.

“É normal ter preguiça de falar com quem nos interessa???”, perguntou uma internauta. “Meu toc não me deixa acumular mensagens assim”, revelou uma quinta pessoa.

Vale lembrar que Marina pode ser vista todos os dias na pele da personagem Eliza na reprise de Totalmente Demais (2015). Recentemente, ela contou que se sente lisonjeada.

“Eu acho surpreendente ver uma reprise mexer com o público como se estivéssemos vendo pela primeira vez. E fico feliz, lisonjeada, em fazer parte deste trabalho que reuniu tanta gente talentosa. Para mim, como atriz, significa que atingi meu objetivo que é tocar as pessoas com a minha arte, com o meu trabalho“, disse em entrevista à revista Quem.

“Está sendo uma delícia rever ‘Totalmente Demais’. E fico feliz em ver muita gente revendo e muita gente conhecendo essa história pela primeira vez. Eliza tem um lugar muito especial na minha vida“, reforçou.

