Priscila Fantin abre o coração e revela que já teve depressão

Dona de uma carreira de sucesso, Priscila Fantin, que viveu muitas personagens marcantes na Globo, tinha uma vida nos bastidores que muita gente não sabia. Em conversa com o Conexão Viva Bem no Youtube, a artista revelou que teve depressão há 12 anos.

Apesar de sofrer as dores da doença psicológica, Priscila não teve o apoio de ninguém para enfrentar o que estava vivendo. Pessoas que não entendiam o que ela sentia, desmereciam seus sentimentos.

“O que eu mais escutava das pessoas próximas é que eu estava de frescura, que não tinha motivo para estar do jeito que eu estava, que eu tinha tudo, tinha saúde, casa e comida. Como eu poderia ter depressão? Ninguém entendia. Não podia ter depressão“, lembrou.

Apesar de ter buscado ajuda com um profissional, o auxílio médico não ajudou muito, pois Fantin tinha uma vida amorosa abusiva. “Infelizmente entrei em um relacionamento que só piorou a condição”, revelou.

Lembrando sobre como a relação a afetou, a atriz contou: “Me afastou muito dos meus familiares, dos meus amigos e me colocava em um lugar pior. Era pior para a minha autoestima, me enfraquecia ao invés de me fortalecer. Só quando eu conseguir me livrar desse relacionamento que eu consegui me tratar, me cuidar”.