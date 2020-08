Priscilla Alcântara faz performance extravagante em show e vídeo repercute

Conhecida desde criança por conta da apresentação do Bom Dia & Cia, Priscilla Alcântara se tornou uma das maiores cantoras do mundo gospel e surpreendeu com uma de suas apresentações.

Ao divulgar imagens do seu mais novo DVD, ela surgiu cantando de maneira extravagante e roubou a atenção de todos por conta da sua performance.

“Terceira parte do dvd acabou de sair!!! Me Refez ao vivo me fez chorar, que energia incomparável. espero que gostem, esse set tá muito especial”, escreveu na legenda.

Nos comentários, até mesmo Bruna Marquezine, uma de suas melhores amigas, fez questão de reagir e se mostrou sem palavras, limitando-se a escrever: “Tchau”.

“Perfeição”, comentou Gabriela Pugliesi. “Fodaaaa”, disparou Rodrigo Melim. “Você é surreal”, reagiu a drag queen Gloria Groove.

“MONSTRO DO PALCO e DA VOZ !!! Se alguém vir um vídeo desse e não se arrepiar, é porque viu errado. É muita qualidade”, disparou um admirador.

Confira: