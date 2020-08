Processo seletivo CEDAE RJ 2020: Saiu EDITAL com 490 vagas! Até R$3mil!

Edital tem vagas de níveis médio, técnico e superior para atuação na Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae)

Edital publicado. No Estado do Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 490 vagas em cargos em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Serviços de Tratamento de Água (205 vagas); Serviços de Sistemas e Redes de Água e Esgoto (140 vagas); Serviços de Elevatórias (128 vagas); Serviços de Tratamento de Esgoto (17 vagas).

As lotações serão nas regiões Litorânea Norte (29); Médio Paraíba (62); Serrana (82); Noroeste (23); Leste (48); e região Metropolitana do Rio de Janeiro (246). Os salários oferecidos chegam até R$ 3.069,50, por jornada mensal de 192 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de agosto de 2020, no site oficial do órgão. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas preenchimento do formulário online, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso