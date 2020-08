Processo seletivo CEFET MG 2020: Saíram EDITAIS para Professor Substituto

Edital tem de nível superior no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET MG) divulgou a abertura de novos editais (nº 43 a 50/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas em cargo de professor substituto para campus de Varginha, Timóteo, Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis e Nepomuceno.

As oportunidades são para os cargos:

Projeto Arquitetônico; Desenho Técnico; Desenho Auxiliado por Computador (BIM); Tópicos em Expressão Gráfica: BIM; Tópicos em Urbanismo; Desenho Arquitetônico (CAD); Planejamento e Orçamento de Obras; Tecnologia das Construções (01 vaga);

Computação Gráfica Aplica a Moda; Produção Editorial e Publicidade; Marketing de Moda e Vitrinismo; História da Moda e Tendências; História da Arte e do Design; Moda, Semiótica e Comunicação; Teoria da Cor (01 vaga);

Sistemas Elétricos de Potência; Máquinas Elétricas; Eletrônica Geral I; Materiais Elétricos; Metodologia da Pesquisa (01 vaga);

Introdução à Economia; Macroeconomia; Microeconomia; Tópicos Especiais (01 vaga);

Matemática I; Matemática II; Cálculo I; Cálculo II; Cálculo III; Cálculo IV; Álgebra Linear; Geometria analítica; Álgebra Vetorial (01 vaga);

Ciência dos Materiais; Ensaios de Materiais; Introdução à Ciência dos Materiais; Metalurgia Física; Processos de Fabricação I e II; Tratamento Térmico (01 vaga);

Máquinas Térmicas e de Fluxo; Processos de Usinagem; Gestão da Qualidade; Eletrohidráulica; Eletropneumática (01 vaga);

Administração Financeira e Orçamentária I; Administração Financeira e Orçamentária II; Administração Financeira (01 vaga);

Programação; Engenharia de Software; Banco de Dados (01 vaga);

Filosofia (01 vaga);

De acordo com o edital, a função exige graduação na na área de atuação, mais título em especialização ou mestrado ou doutorado. O salário não foi divulgado.

Você Pode Gostar Também:

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de agosto até as 23h59min do dia 02 de setembro de 2020, no endereço eletrônico da CEFETMG.

As avaliações serão aplicadas em dia, hora e local a serem informados em momento oportuno divulgados no site da Universidade.

Informações do concurso