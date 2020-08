Processo seletivo Funed MG 2020: Saiu EDITAL com salários de até R$ 3.464,43!

Edital publicado. Em Minas Gerais, a Fundação Ezequiel Dias (Funed MG) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 12 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior, para atuação nas entidades integrantes ao Comitê Gestor Pró-Brumadinho.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Saúde e Tecnologia Nível II – Técnico em Análises Clínicas (1); Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Químico (1); Técnico em Saúde e Tecnologia Nível II – Técnico em Química (2); Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Biólogo (2); Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Biólogo (1); Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Biólogo ou Biomédico ou Farmacêutico ou Farmacêutico-Bioquímico (1); Técnico em Saúde e Tecnologia Nível II – Técnico em Análises Clínicas (1); Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Farmacêutico ou Bioquímico ou Biomédico (1); Técnico em Saúde e Tecnologia Nível II – Técnico em Patologia Clínica (1); e Técnico em Saúde e Tecnologia Nível II – Técnico em Química (1);

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.700,03 a R$ 3.464,43, mais gratificações, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 de agosto até as 18h do dia 21 de agosto de 2020, via processo seletivo do estado de Minas Gerais.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise dos documentos, composto com análise de currículo e títulos e entrevista, conforme critérios elencados no edital.

A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado no máximo até de 18 meses, e não exceda a 8 de agosto de 2022.

Informações do concurso