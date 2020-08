Processo seletivo Instituto Federal IFC SC 2020 abre vagas no campus de Concórdia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) faz saber aos interessados a abertura de novos editais (nº 19 e 22/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 02 vagas para Professores Substitutos no campus de Concórdia.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 19/2020 (01 vaga): na área de conhecimento de linguagens, códigos e suas tecnologias; letras – português/inglês, nas disciplinas de língua portuguesa e literatura – ensino médio; língua inglesa – ensino médio e demais disciplinas da área que a instituição julgar necessário.

EDITAL nº 22/2020 (01 vaga): na área de conhecimentos de informática – programação web e dispositivos móveis, nas disciplinas de algoritmos e programação, desenvolvimento web, fundamentos de lógica e algoritmos, programação I e II, desenvolvimento para dispositivos móveis, redes de computadores, análise e projeto de sistemas e demais disciplinas que a instituição julgar necessária.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85, mais retribuição por titulação, totalizando até R$ 5.831,21, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de agosto, para o edital nº 19/2020 e entre 14 a 24 de agosto de 2020, para o edital nº 22/2020. A inscrição ocorrerá via envio dos documento exigidos nos editais em arquivo único (PDF), para o e-mail: [email protected] A taxa de inscrição está fixado em R$ 20,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova didática e prova de títulos (análise do currículo), conforme critérios estabelecidos no edital. As avaliações estão previstas para os dias 26 e 28 de agosto de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

