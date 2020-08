Processo seletivo Prefeitura de Ajuricaba RS 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital publicado. No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Ajuricaba divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher uma vaga no cargo de farmacêutico. O salário oferecido será de R$ 2.741,44, mais R$ 1.359,49 de incentivo.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de agosto de 2020 a 3 de setembro de 2020, via endereço eletrônico [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas análise de currículos, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Você Pode Gostar Também:

ATRIBUIÇÕES

Descrição Sintética: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos farmacêuticos.

Descrição Analítica: Efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; manipular produtos químicos, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo de Farmacêutico; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

Informações do concurso