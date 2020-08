Processo seletivo Prefeitura de Alvorada RS 2020: Salários de até R$ 4.758,82

A Prefeitura Municipal de Alvorada no Estado do Rio Grande do Sul, divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 09 vagas em cargos de nível médio e superior.

Conforme o documento publicado, as oportunidades são para os cargos de assistente social (2 vagas) e psicólogo (2 vagas) e auxiliar administrativo (5 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.869,09 e R$ 4.758,82, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 26 a 28 de agosto de 2020, via envio de toda documentação especificada no edital para o email: [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas avaliação curricular, via apresentação de títulos e certificados, mais experiência profissional na área de atuação, conforme critérios estabelecidos no edital.

Você Pode Gostar Também:

A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 1. Executar serviços de apoio nas áreas de sua lotação; 2. Redigir ofícios, cartas, memorandos e demais expedientes, seguindo normas pré-estabelecidas; 3. Redigir portarias, ordens de serviços, editais e demais atos administrativos, seguindo modelos específicos; 4. Analisar e prestar informações sobre processos, dentro de orientações gerais; 5. Conferir, anotar e informar expediente que exija discernimento e capacidade crítica e analítica; 6. Registrar a tramitação de documentos e fiscalizar o cumprimento das normas referentes a protocolo; 7. Digitalizar quadros, tabelas e mapas estatísticos; 8. Marcar entrevistas e reuniões, de acordo com instruções recebidas; 9. Participar de reuniões, quando solicitado, e elaborar as respectivas atas; entre outros.

ASSISTENTE SOCIAL; 1. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 2. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 3. Preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; 4. Realizar e interpretar pesquisas sociais; 5. Orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; 6. Encaminhar clientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os familiares; 7. Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias; entre outros.

PSICÓLOGO: 1. Elaborar e executar projetos e programas que visem à detecção, dentro das escolas e comunidades de problemas psicológicos em fase inicial e indicar medidas que melhorem seu condicionamento; 2. Elaborar juntamente com os órgãos e entidades correlacionadas, programas que visem à abolição do uso de entorpecentes, bebidas alcoólicas e outros que vem em prejuízo a psique humana; 3. Interceder juntamente com órgãos de saúde e ação social, junto à família de pacientes indicando alterações nos hábitos e procedimentos de forma que o paciente se sinta condicionada e proporcionando um melhor convívio aos pacientes e familiares; 4. Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; 5. Desenvolver pesquisas e coordenar equipes; 6. Emitir pareceres e laudos técnicos; 7. Executar atividades afins.

Informações do concurso