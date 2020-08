Processo seletivo Prefeitura de Bento Gonçalves RS 2020 encerra inscrições hoje, 07!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves encerra inscrições nesta sexta-feira, 07 de agosto de 2020. O edital (nº 09/2020) de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 04 vagas para motoristas para fim de trabalharem na Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social.

Conforme o documento publicado, a função exige o ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos e máxima de 60 anos, carteira nacional de habilitação CNH B e C, entre outros requisitos. O salário oferecido será no valor de R$ 1.760,06, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 a 7 de agosto de 2020, presencialmente, no Auditório do Complexo Administrativo Municipal, localizado na rua 10 de novembro, Nº 190, Cidade Alta. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção contará com apenas análise curricular, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 10 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

Dirigir e manobrar automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem quando concluída a jornada de trabalho; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento técnico e legal; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação e manutenção dos veículos que lhe forem entregues; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou carga que lhe for confiada; providenciar o abastecimento de combustível, água e óleos; comunicar aos superiores de imediato, qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; manter o veículo em perfeito estado de higiene (interna e externa); responsabilizar-se por sua guarda, quando de sua utilização e demais atividades atinentes ao cargo; fazer carga e descarga de materiais, caixas, objetos e similares em seus pontos de coleta e destino; executar outras atividades solicitadas e afins.

