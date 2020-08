Processo seletivo Prefeitura de de Itaúna MG 2020: Inscrições abertas! Até R$16mil!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Itaúna abriu inscrições de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 119 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Combate às Endemias (35); Agente Comunitário de Saúde (61 vagas); Enfermeiro PSF (5 vagas); Cirurgião Dentista PSF (3 vagas) e Médico PSF (15 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.448,97 a R$ 16.922,04.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 03 de agosto e 04 de setembro de 2020, no site oficial da banca organizadora Excelência Seleções. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

PROVAS

A seleção contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 27 de setembro de 2020, em locais e horários a serem informados.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

I – realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; II – trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; entre outros.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

I – desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; II – realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; III – identificar casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável; IV – divulgar informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; V – realizar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; entre outros.

CIRURGIÃO DENTISTA ESF – CELETISTA

I – realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias; II – realizar atendimentos a indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; III – realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território; entre outros.

ENFERMEIRO ESF – CELETISTA

I – realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas conforme Política Nacional de Atenção Básica vigente; II – realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida; III – realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; entre outros.

MÉDICO ESF – CELETISTA

I – realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade; II – realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas conforme Política Nacional de Atenção Básica vigente; III – realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições legais da profissão; entre outros.

