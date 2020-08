Processo seletivo Prefeitura de Pindorama SP 2020: EDITAL e Inscrição!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Pindorama divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Costureiro; Coveiro; Enfermeiro; Enfermeiro – PSF; Técnico de Enfermagem; Técnico de raio-x; e Farmacêutico. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.288,10 a R$ 3.155,83, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no dia 19 de agosto de 2020, às 9h, no Paço Municipal “Antonio Corsatto”. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas análise curricular, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

COSTUREIRA: Executar, à mão ou à máquina, trabalhos de costura na produção em série de peças de vestuário aos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus, especialmente, máscaras, aventais, toucas, capas, capotes, etc.

COVEIRO: Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes, para permitir o sepultamento; Colocar o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu posicionamento; Efetuar o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra e cal ou fixando uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo; Executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório, colaborando para a manutenção da ordem e limpeza do cemitério; entre outros.

ENFERMEIRO: Executar diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doenças, fazendo curativos ou imobilizações especiais, para posterior atendimento médico; Supervisionar a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente; entre outros.

