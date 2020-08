Processo seletivo Prefeitura de Porto Velho RO 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital oferece 41 vagas de nível fundamental na autarquia municipal; Inscrições entre 25 de agosto a 06 de setembro de 2020

No Estado do Rondônia, a Prefeitura Municipal de Porto Velho divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 41 vagas em cargos de nível fundamental.

As oportunidades são para os cargos de operador de máquinas pesadas nas especialidades de Trator de Esteira (1 vaga); Rolo Compactador Liso/ Corrugado (1 vaga); Retroescavadeira (6); Escavadeira Hidráulica (1); Motoniveladora/ Patrol (7 vagas); e Pá Carregadeira (7 vagas); mais Motorista de veículos pesados (18 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 3.157,05 a R$ 3.659,40, mais acrescido de gratificações e do auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 25 de agosto até às 23h59min do dia 6 de setembro de 2020, via site da Prefeitura de Porto Velho.



A seleção consistirá com apenas provas de títulos (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

