Processo seletivo Prefeitura de Santa Cruz do Sul RS 2020: Até R$ 5.400,00!

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul, divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 09 vagas em cargos de nível fundamental e superior.

As oportunidades são para os cargos de médico psiquiatra (05 vagas) e agente redutor de dano (04 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.278,25 a R$ 5.400,00, mais R$ 587,00 de auxilio-alimentação, por jornada de trabalho de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 e 25 de agosto de 2020, unicamente no Protocolo Geral do Departamento de Gestão de Pessoas, na Secretaria Municipal de Administração e Transparência, situado na Rua Borges de Medeiros, nº 650, 2º andar, no horário das 9h às 16h30min. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise de currículos, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

AGENTE REDUTOR DE DANO

Descrição Sintética: Orientar e aconselhar sobre os riscos à saúde, decorrentes do uso de drogas, bem como sobre procedimentos destinados a minimizar os riscos inerentes ao uso de drogas, incluindo os métodos de desinfecção e de troca de agulhas e seringas descartáveis dirigidas aos usuários de drogas injetáveis; entre outros.

MÉDICO PSIQUIATRA

Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa e proteção da saúde do indivíduo, coordenar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF; atender em consultas clínicas compartilhadas aos usuários da área restrita e visitas domiciliares de acordo com o planejamento.

