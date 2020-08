Processo seletivo Prefeitura de São Bernardino SC 2020 tem inscrições até hoje (27)

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de São Bernardinho tem inscrições até hoje, 27 de agosto de 2020. Os novos editais (nº 03 e 04/2020) de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 05 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos:

EDITAL nº 03/2020: Professor de artes (1); Professor de inglês (1); Professor de informática (1); Professor com licenciatura em pedagogia e Auxiliar de serviços gerais. EDITAL nº 04/2020: Psicólogo (1) e Agente de combate às endemias (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.083,78 a R$ 1.580,89, por jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de julho (a partir das 14h) até às 14h do dia 27 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora WE DO Serviços Inteligentes. O valor da inscrição está fixado em R$ 40,00.

PROVAS

A seleção contará com prova teórico-objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, informática, legislação, conhecimentos gerais e atualidades, e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão realizadas no dia 22 de setembro, enquanto os títulos deverão ser enviados nos dias 8 a 10 de dezembro de 2020. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso