Processo seletivo Prefeitura de São Valério do Sul RS 2020: EDITAL e inscrição!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de São Valério do Sul faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vaga no cargo de Assistente Social.

De acordo com o edital, a função exige graduação de nível superior completo na área de atuação, idade mínima de 18 anos, mais registro profissional. O salário oferecido será no valor de R$ 3.563,80, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 26, 27 e 28 de agosto de 2020, presencialmente, via entrega da ficha de inscrição (anexo I do edital) e dos documentos exigidos, na Prefeitura, localizado na rua Angelo Fucilini Sobrinho, Nº 496, Centro, no protocolo geral. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas em data prevista no dia 03 de setembro de 2020.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução qualificada de trabalhos relativos a coordenação, orientação e assistência social e população, bem como a participação em programas específicos e de atendimento a saúde pública em geral. Realizar levantamento e relatórios da situação e condições sócio econômicos da população. Assistir a população que busca atendimento nas unidades públicas especializadas, mediando a concessão de auxílios, orientando, esclarecendo, encaminhando, realizando visitas domiciliares, fazendo avaliações, diagnósticos e treinamento psicossocial; entre outros.

