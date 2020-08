Processo seletivo Prefeitura de Três Barras do Paraná PR 2020: Salários de até R$11mil!

Edital oferta vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal; Inscrições até 13 de agosto de 2020

Localizado a 462 km da capital Curitiba/PR, a Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná PR via Secretaria Municipal de Saúde divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Enfermeiro (1); Fisioterapeuta (1); Técnico em Enfermagem (1); Agente Comunitário de Saúde (2); e Médico (1). As lotações serão na nas Unidades Básicas de Saúde e no Hospital Municipal e os salários oferecidos variam entre R$ 1.400,00 a R$ 11.382,07, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de agosto de 2020, via formulário online, ou presencialmente, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná, situada na Avenida Brasil, nº 245.

A seleção consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios elencados no edital.

Informações do concurso