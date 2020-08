Processo seletivo Prefeitura de Ubatuba SP 2020 abre 40 vagas! Até R$1.826,04

A Prefeitura Municipal de Ubatuba em São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 40 vagas no cargo de auxiliar de guarda-vidas temporário.

Conforme o documento publicado, a função exige o nível fundamental completo, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos. O salário oferecido será de R$ 1.826,04, mais 20% de adicional de insalubridade, por carga horária mensal de 200 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 26 de agosto a 13 de setembro de 2020, mediante preenchimento de inscrição, no Quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na rua Guanabara, nº 18, no horário das 8h às 17h30. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas envio dos documentos estabelecidos no edital. A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso