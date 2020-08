Processo seletivo Prefeitura Municipal de Turvo PR 2020 tem inscrições abertas

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Turvo abriu inscrições de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de cinco vagas em cargos de níveis fundamental e superior.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Combate às Endemias (2 vagas); Auxiliar de Consultório Dentário (1 vaga); Auxiliar de Consultório (1 vaga); e Enfermeiro (1 vaga).

As lotações serão na Unidade Básica de Passa Quatro; Unidade Básica de Santa Rita; Unidade Básica da Sede; e : Vigilância Sanitária de Saúde de Turvo. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.352,36 a R$ 4.606,35, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 a 14 de agosto de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Turvo, setor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção contará com apenas prova de títulos, experiências e o perfil do profissional., conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso