Processo seletivo Samae de Antonina PR 2020 abre vagas para estagiários

Edital oferta vagas de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal; Inscrições até 07 de setembro de 2020

No Estado do Paraná, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) da cidade de Antonina abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas para estagiários.

As oportunidades são para áreas de tecnologia em obras hidráulicas (1 vaga); TI (1 vaga); recursos humanos (1 vaga); técnico em meio ambiente (1 vaga); técnico em RH (1 vaga); técnico em secretariado (1 vaga); marketing (1 vaga); e administração; ciências contábeis; direito (1 vaga). O bolsa-auxílio oscila entre R$ 400,00 e R$ 1.000,00, mais R$ 200,00 de auxílio-transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 7 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial [email protected], mediante envio de todos os documentos.

PROVAS

A seleção consistirá com avaliação de conhecimento, via média geral obtida no último período encerrado (ano/semestre/trimestre) cursado, e por entrevistas. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2020