Processo seletivo SES Espep da Paraíba 2020: EDITAL retificado! Até R$ 2.200,00!

Edital publicado. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Escola do Serviço Público da Paraíba (Espep) retifica edital (nº 14/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de Médicos nas áreas de neurocirurgia (24); cirurgia vascular (15); e cirurgia torácica (15).

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve uma atualização nos requisitos para o contratação de Médicos nas especialidades de cirurgia vascular, cirurgia torácica e neurocirurgia, agora, o candidato pode apresenta a declaração de que está no último ano de residência médica ou especialização.

O salário base oferecido será no valor de R$ 1.500,00, por jornada de trabalho de 24h semanais. O valor por plantão de 12h durante a semana e aos finais de semana é de R$ 2.000,00 e R$ 2.200,00.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 11 a 17 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial do Portal da Cidadania. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas prova de títulos e experiência profissional (caráter classificatório), conforme critérios estabelecidos no edital.

ATRIBUIÇÕES

Médico – Cirurgia Torácica: Diagnosticar e tratar afecções do tórax realizando procedimentos clínicos e cirúrgicos, inclusive transplante, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego, como visitas nas enfermarias e UTI, cirurgias eletivas e ambulatório.

Médico – Cirurgia Vascular: Diagnosticar, indicar e realizar cirurgia vascular, adotando recursos, técnicas e equipamentos adequados, para preservar ou restituir a função vascular; Prescrever tratamento, indicando medicamentos e medidas gerais, para obter a melhora da função vascular; Realizar punções ou infi ltrações nos troncos nervosos simpáticos e nervos periféricos, para diagnóstico e tratamento; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego, como visitas nas enfermarias e UTI, cirurgias eletivas e ambulatório.

Médico – Neurocirurgia: Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas do sistema nervoso central e periférico, valendo-se de meios clínicos, procedimentos invasivos ou não cirurgias, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego, como visitas nas enfermarias e UTI, cirurgias eletivas e ambulatório.

