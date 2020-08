Processo seletivo SES MG 2020 tem inscrições até hoje, 04 de agosto! Até R$ 3.601,56!

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES MG) tem inscrições até às 18h de 4 de agosto de 2020. O edital edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 30 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior, para atuação nas carreiras de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – EPGS e Técnico da Gestão da Saúde.

As oportunidades são para áreas de Ciências Biológicas – Biologia, Enfermagem, Química, Medicina Veterinária ou Farmácia e Especialização em Epidemiologia (2); Ciências Biológicas – Biologia (6); Engenharia Civil, Arquitetura ou Engenharia de Segurança do Trabalho (1); Administração, Administração Pública e Gestão Pública (1); Direito (1); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Medicina Veterinária (2); Psicologia (2); Tecnologia da Informação (2); Gestão Ambiental ou Engenharia Ambiental (1); Técnico em Meio Ambiente (2); Enfermagem (3); Farmácia (3); e Estatística (3).

As lotações serão na Diretoria de Vigilância em Alimentos e Vigilância Ambiental; Diretoria de Informações Epidemiológicas; Diretoria de Vigilância de Condições Crônicas; Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis; Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte; Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde; Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SUBVS); e Assessoria de Parceria em Saúde (ASPAR).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.240,01 a R$ 3.601,56, mais R$ 47,00 por dia de vale-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de julho (a partir das 08h) até às 18h de 4 de agosto de 2020, no endereço eletrônico do processo seletivo mg.

PROVAS

A seleção contará com apenas análise de currículos/títulos e entrevista, conforme critérios estabelecidos elencados no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração da secretaria.

