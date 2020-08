Processo seletivo SES SC 2020: Saiu EDITAL com salários de até R$7mil!

Edital publicado. A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES SC) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 12 vagas para Médicos, para atuarem no Hospital Hans Dietter Schmidt, na cidade de Joinville/SC.

As vagas destinadas são para áreas de Especialista em Medicina Intensiva (2 vagas); Especialista em Psiquiatria (1 vaga) e Clínico Geral para atuar na Emergência e/ou Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (9 vagas). Os salários oferecidos chegam até R$ 7.813,53, mais benefícios, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da Secretaria de Estado (SES SC). Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos e experiência comprovada, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; definir instruções; praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e pareceres; aplicar as leis e regulamentos da saúde pública; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; desenvolver as atividades inerentes a função e a lotação do servidor.

Informações do concurso