Processo seletivo UNICENTRO 2020: Saiu EDITAL para Professores! Até R$ 8.372,77!

Edital oferece 35 vagas na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Edital publicado. No Estado do Paraná, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 33/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 35 vagas temporária para professores colaboradores.

As oportunidades são para os cargos:

Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes (Sehla), Unidade Universitária de Guarapuava – História: História (9) – Letras: Libras (1) – Educação: Prática de Ensino da Língua Guarani (1);

História (9) – Letras: Libras (1) – Prática de Ensino da Língua Guarani (1); Setor de Ciências da Saúde (SES), Unidade Universitária de Guarapuava – Enfermagem : Cuidados de Enfermagem para Pacientes em Situações Críticas (1); Fisioterapeuta: Fisioterapia Geral (1); Nutrição: Nutrição e Educação Nutricional para Indivíduos e Coletividades (2);

: Cuidados de Enfermagem para Pacientes em Situações Críticas (1); Fisioterapia Geral (1); Nutrição e Educação Nutricional para Indivíduos e Coletividades (2); Setor de Ciências Sociais Aplicadas (Sesa), Unidade Universitária de Irati – Turismo: Turismo (1);

– Turismo (1); Setor de Ciências Social Aplicadas (Sesa), Unidade Universitária de Guarapuava – Secretariado Executivo: Espanhol Aplicado ao Secretariado (1); Secretariado Executivo (1); Serviço Social: Polícia Social e Serviço Social (1);

Espanhol Aplicado ao Secretariado (1); Secretariado Executivo (1); Polícia Social e Serviço Social (1); Setor de Ciências Agrárias e Ambientais (Seaa), Unidade Universitária de Guarapuava – Medicina Veterinária: Clínica Médica de Pequenos Animais (1); Farmacologia e Anestesiologia Veterinária (1); Semiologia e Cirurgia de Grandes Animais (1);

Clínica Médica de Pequenos Animais (1); Farmacologia e Anestesiologia Veterinária (1); Semiologia e Cirurgia de Grandes Animais (1); Setor de Ciências da Saúde (SES), Unidade Universitária de Irati – Psicologia : Psicanálise e Instituições (1); Psicologia e Processos Educacionais (1);

: Psicanálise e Instituições (1); Psicologia e Processos Educacionais (1); Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia (Seet), Unidade Universitária de Guarapuava – Ciência da Computação: Engenharia de Software e Sistemas de Informação (1); Linguagens Formais, Autômatos e Compiladores (1). Matemática: Matemática (2);

Engenharia de Software e Sistemas de Informação (1); Linguagens Formais, Autômatos e Compiladores (1). Matemática (2); Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes (Sehla), Unidade Universitária de Irati – Letras: Língua Espanhola (1); Língua Polonesa (1); Linguística e Ensino (1); Literatura e Ensino (1); Didática (2); Metodologia da Pesquisa em Ciência da Educação (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 827,69 a R$ 8.372,77, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de agosto até o dia 4 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Universidade. O valor da inscrição está fixado em R$ 108,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova didática (caráter eliminatório); mais prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão realizadas em data provável no dia 06 de outubro de 2020, no campus de Santa Cruz.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade.

Informações do concurso