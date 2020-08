Produtora responsável pelas novelas da Record retoma atividade com salários reduzidos

A Casablanca, produtora responsável pelas novelas da Record, decidiu retomar os trabalhos após a pausa por causa da pandemia do coronavírus.

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o retorno das gravações das tramas está previsto ainda para julho. Com a equipe reduzida, os profissionais ainda sofreram ajustes salariais nesse período

Agora, os funcionários irão trabalhar mais e receber menos, já que os pagamentos foram diminuídos em 30%. De acordo com a publicação, a Record, que diz não ter ligação direta com a Casablanca, vive uma crise no setor de teledramaturgia.

O questionamento que fica é: como ficarão os folhetins da emissora sabendo que a estrutura foi reduzida, e sua produção é terceirizada?

De acordo com o colunista, a Record foi procurada e afirmou que a volta dos trabalhos em estúdio está prevista para agosto.

A coluna de Patrícia Kogut já havia revelado que a equipe de Amor Sem Igual, uma das tramas da emissora, retorna aos estúdios no próximo dia 10. O canal e a parceira Casablanca elaboraram protocolos de segurança para viabilizar os trabalhos da produção escrita por Cristianne Fridman e dirigida por Rudi Lagemann.