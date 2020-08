Programa concede R$ 20 bilhões em crédito para pequenas empresas

Programa Emergencial de Acesso a Crédito deve continuar em vigor até fim do ano

O Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac) começou a funcionar em junho de 2019; Desde então, o programa teve alcance de R$ 20 bilhões em créditos dados para mais de 26 mil pequenas e médias empresas. Essas empresas são responsáveis por gerar mais de 1,27 milhão de empregos no Brasil.

O programa recebe o cuidado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ele foi criado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia. Na última quinta-feira (27), o Peac recebeu R$ 5 bilhões adicionais do Tesouro Nacional. O valor é usado para garantir financiamentos e podem ampliar o valor dos créditos em até cinco vezes, ou seja, R$ 25 bilhões.

De acordo com o BNDES, dos R$ 5 bilhões liberados, R$ 4,3 bilhões já foram utilizados, o equivalente a 86% do recurso inicial. A depender da demanda, o Tesouro Nacional pode aportar até R$ 20 bilhões. Ou seja, o programa pode ter até R$ 100 bilhões em financiamento para pequenas e médias empresas.

A previsão é de que o Programa Emergencial de Acesso a Crédito continue em vigor até o fim de 2020. O objetivo do programa é dar crédito para pequenas e médias empresas que tiveram faturamento em 2019 entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões.