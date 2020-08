Programa CRÉDITO para MEI – Notícias Concursos

O programa CRÉDITO, permite acesso digital a produtos e serviços financeiros.

Facilitando para o MEI e MPE solicitar a abertura de uma conta corrente nos bancos ou linha de crédito para seu negócio.

Através desse novo canal, o MEI e as MPE poderão acessar diversas soluções financeiras.

Dentre essa soluções estão máquinas de débito e crédito, que facilita a venda de produtos ou prestação de serviços.

Além também de obter cartão de crédito ou débito empresarial e fazer seguros para proteger o negócio ou antecipar recebimento de valores vendidos a crédito.

Como funciona o programa CRÉDITO

Depois de encaminhar a solicitação o canal possibilita o envio de informações cadastrais do CNPJ e documentos de identidade, endereço e faturamento.

A instituição financeira credenciada recebe tudo em uma mensagem única (Kit Crédito).

O programa é um ótimo caminho para quem precisa de crédito para quitar as despesas ou ampliar as atividades.

Pesquisas realizadas pelo Sebrae apontaram a dificuldade que é para os micro pequenos empresários conseguirem acesso a linhas de crédito que apoiem seu crescimento.

Essa situação se torna ainda mais difícil para os MEIs e MPEs, pelas elevadas taxas de juros, exigências de garantias e procedimentos burocráticos.

Por isso, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia (ME) criou o CRÉDITO e atualmente foi implantado na gestão do governo federal.

O que é o CRÉDITO

Programa do governo federal que busca simplificar o processo de obtenção de produtos e serviços financeiros junto aos bancos em operação no País;

Destina-se aos Microempreendedores Individuais (MEI) e Micro e Pequenas Empresas (MPE);

Ajuda a desburocratizar a relação entre o MEI/MPE e o sistema bancário;

Nome completo: Programa de Simplificação do Acesso a Produtos e Serviços Financeiros.

COMO FUNCIONA – PASSO A PASSO

Por meio do Portal do Empreendedor, o MEI/MPE elabora uma solicitação de produtos e serviços financeiros, indicando que tipo de solução precisa para seu negócio;

A solicitação é encaminhada eletronicamente para as instituições financeiras selecionadas pelo empreendedor;

Junto à solicitação, a instituição financeira também recebe os dados e documentos do empreendedor, que facilitarão e agilizarão o processo de análise do pedido;

Se a solicitação for aprovada, a instituição entra em contato diretamente com o empreendedor, com as orientações para a assinatura do contrato.

Se você ainda não é MEI, saiba como se cadastrar.

Como se formalizar MEI

MEI é um microempreendedor individual, é uma opção de regularização mais simples e comum.

Geralmente escolhido por quem necessita de um CNPJ, até mesmo para emitir notas fiscais dos trabalhos realizados.

O MEI pode também ter um empregado registrado que recebe um salário mínimo ou o base de sua categoria.

Para se tornar MEI é simples, basta acessar o Portal do Empreendedor, e seguir todas as instruções da página. O CNPJ já sai na hora do cadastro e permitindo a emissão de notas fiscais.