Programa de Evaristo Costa na CNN Brasil lança reality show

Comandado por Evaristo Costa, o programa CNN Séries Originais vai abrir espaço para a transmissão de um reality show, formato original da BBC. Intitulado Vivendo Como Você, a atração propõe uma “troca de vida” entre personagens de diferentes classes sociais, culturas e regiões, durante uma semana. E vai ao ar a partir de hoje (2), às 19h, na CNN Brasil.

O programa, originalmente batizado de The Life Swap Adventure (A aventura da troca de vida, em tradução livre), estreou em 2017, após ganhar aval para seis episódios, que agora serão exibidos no Brasil pela CNN.

Neles, os dois participantes são John, um empresário britânico de Essex, Inglaterra, e George, um fazendeiro do Malawi, no sudeste africano.

Durante uma semana George e John trocarão de país, trabalho e vida, com o fazendeiro assumindo as funções da empresa de John, além de seu posto como chefe dos bombeiros locais em Essex, enquanto o inglês irá administrar a fazenda com a qual o agricultor sustenta sua família em África.

O primeiro episódio de Vivendo Como Você vai ao ar neste domingo. O CNN Séries Originais ainda vai exibir o segundo episódio da série Brasil: Terra de Quem?, que aborda a disputa de terra entre quilombolas, grileiros, madeireiros e fazendeiros.

Através de uma expedição, a equipe do programa viaja até o interior do Maranhão, onde a guerra acontece, e conversa com a quilombola Valdirene Chagas da Cruz, vítima de um atentado e jurada de morte, que atualmente integra o Programa de Proteção à Testemunha do Estado.

Já o quarto e último episódio da série Além das Quatro Linhas: Sonhos Roubados acompanha a corrupção no mercado de categorias de base dentro do futebol e como o comportamento inadequado de cartolas pode afetar os jovens.