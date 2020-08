Projeto de lei prevê ensino de Libras em todas as escolas brasileiras

O ensino de Libras – Língua Brasileira de Sinais pode se tornar uma realidade para todas as escolas brasileiras. Atualmente o idioma é restrito a instituições destinadas à educação dos surdos.

A novidade pode ser implementada a partir de um Projeto de Lei que está em análise no Senado. Ele busca incluir a Libras nos currículos escolares para todos os alunos.

O PL 5.961/2019, apresentado pela senadora Zenaide Maia (Pros-RN), foi inspirado na primeira ideia legislativa que foi apresentada em Libras no portal e-Cidadania, pela estudante Anne Drielly, do Distrito Federal.

A estudante lamentou a falta de comunicação entre surdos e ouvintes. “Quando o surdo usa Libras e o ouvinte não, não há como eles se comunicarem”, disse ela ao justificar a sua ideia para o PL.

De acordo com ela, a comunicação entre alunos e professores seria beneficiada caso houvesse o ensino de Libras também para ouvintes. Hoje em dia há relatos de muitas dificuldades para ocorrer a interação nas escolas.

O projeto inclui conteúdos relativos a Libras nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. De acordo com a senadora, o objetivo é contribuir não só para que as pessoas surdas vivenciem processos de inclusão plena, mas também para que alunos ouvintes compreendam a multiplicidade das formas de comunicação possíveis.

“A ideia é ainda mais relevante quando se considera a necessidade premente de que as novas gerações aprendam valores de respeito à pluralidade e às diferenças”, afirmou Zenaide. O projeto foi enviado para a Comissão de Educação (CE), com o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) como relator. Por conta da pandemia de covid-19, ainda não há previsão de análise da proposta, já que as comissões permanentes não vêm se reunindo neste período.

e-Cidadania em Libras

No Senado, intérpretes viabilizam a apresentação de ideias legislativas em Libras pelo portal e-Cidadania para que pessoas que usam essa linguagem possam fazer parte do processo de sugestão de novas leis. Entre os surdos (pessoas com perda auditiva total), o uso de Libras como primeira ou única língua é mais frequente que entre pessoas com deficiência auditiva em graus mais leves.

— A intenção do portal é permitir a participação de cada vez mais cidadãos no processo legislativo. Se muitas pessoas se expressam unicamente em Libras ou têm os sinais como primeira língua, nós precisamos incluí-las, para que possam ter as mesmas condições de acesso que os outros cidadãos — explicou o coordenador do e-Cidadania, Alisson Bruno de Queiroz.